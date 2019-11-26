Идлиб, Сирия, , 08:25 — REGNUM Провокации с инсценировкой химических атак готовят в сирийской провинции Идлиб боевики и организация «Белые каски». Об этом говорится в сообщении российского Минобороны.

Отмечается, что информация о подготовке съёмок в идлибской зоне деэскалации поступила в ведомство по разным каналам. Готовят провокацию боевики из отряда полевого командира Абу Малека, который входит в группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они намерены выдать местных жителей за пострадавших от авиаударов и атак с отравляющими веществами.

Так, в район населенного пункта Сармада в 30 км от Идлиба прибыли автомобили с видеооборудованием, ёмкостями с химикатами и фрагментами боеприпасов с советской и российской маркировкой.

Предполагается, что снятые кадры могут быть использованы как «доказательства» преступлений сирийского правительства и российских военных против мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что в стране пиар-акциям «Белых касок» никто не верит. Более того, в них участвовали боевики, жестоко убивавшие людей.

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