Париж, , 08:10 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан совершит поездку в Марсель 26 ноября 2019 года, чтобы засвидетельствовать подписание рамочного контракта по развитию туризма, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Известно, что соглашение будет подписано между регионом, его региональным комитетом по туризму и государственным туристическим оператором Atout France.

Трехлетнее соглашение охватывает поддержку инвестиций в туризм и международное продвижение туристических направлений в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег. Это позволит региональному туристическому комитету региона и Atout France развить региональную туристическую экономику и, таким образом, сделать регион интернациональным.

Жан-Ив Ле Дриан также примет участие в конференции «Средиземноморье будущего, акт III», организованной регионом Прованс — Альпы — Лазурный берег и посвященной инвестициям.

Напомним, регион Прованс — Альпы — Лазурный берег в 2018 году принял 31 млн человек, в том числе 6 млн иностранных туристов, что делает его вторым по величине туристическим регионом Франции.