Вашингтон, , 07:51 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп намерен использовать некоторых из помилованных им военных преступников для участия в своей предвыборной кампании, сообщает портал The Daily Beast со ссылкой на источники в Белом доме.

Источники утверждают, что некоторых из помилованных Трампом военнослужащих, ранее обвиненных в военных преступлениях, могут принять участие как специальные гости его избирательной кампании. Речь идет о Клинте Лорансе, Мэтью Голстине и Эдварде Галлагере, помилование которых разделяют даже не все сторонники американского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в ООН сочли нарушением международного права решение Трампа о помиловании трех военнослужащих армии США, совершивших военные преступления. Отмечалось, что военные преступления этих военнослужащих были доказаны, поэтому преступники должны ответить за совершенные нарушения международного права.

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