Пекин, , 07:36 — REGNUM Китайское общество по изучению прав человека выпустило статью «Давняя проблема дискриминации по половом признаку в Соединённых Штатах, серьёзно препятствующая осуществляю прав человека среди женщин в стране», сообщает 26 ноября газета China Daily.

Соединённые Штаты до сих пор не ратифицировали Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая является одной из базовых конвенций ООН по вопросам прав человека, а также до сих пор не решили нарастающую проблему гендерной дискриминации внутри страны, говорится в статье. По словам авторов статьи, это значительно затрудняет осуществление прав человека среди женщин в Соединённых Штатах.

«Гендерная дискриминация является страшнейшей проблемой американского общества. Женщины в США страдают от долгосрочных систематических, обширных и системных дискриминаций в обществе», — говорится в статье.

Авторы также добавляют, что в основном это касается экономического гендерного неравенства, а также серьёзных насильственных преступлений в отношении женщин и отсутствия прав на здоровье среди расовых меньшинств.

«Соединённые Штаты, как самое экономически развитое государство мира, не может эффективно защитить экономические права женщин… А коль это так, женщины в США вынуждены иметь дело с серьёзной дискриминацией в сфере трудоустройства, выплат и карьерного роста», — продолжают развивать мысль китайские исследователи.

По словам китайских экспертов, каждая третья женщина в США подвергается домашнему насилию. Женщины в тюрьмах страдают от страшного насилия. Женщины военнослужащие становятся жертвами сексуальных домогательств и насилия на службе. Более 32% женщин в американской армии заявляют, что над ними было совершено сексуальное насилие, и более 80% утверждают, что их домогались.

Не менее страшно обстоят дела и относительно представительниц расовых меньшинств. Смертность среди таких женщин при родах и вскоре после родов выше, чем среди белых женщин. При этом женщины в США также сталкиваются с сексуальным насилием и домогательствами на рабочем и учебном месте.

«Серьёзные проблемы гендерной дискриминации в США препятствуют реализации прав человека среди женщин, усиливают социальное расслоение в стране и препятствуют развитию международного правозащитного дела», — говорится в статье.

Изучая причины столь ужасного положение дел с равенством и защитой прав человека в США, китайские эксперты пришли к выводу, что дело заключается в исторически обусловленной традиции гендерной дискриминации, которая является органичной для США с её жёстко патриархальной культурой, и, в частности, — в недостатках социальной системы страны. Всё это фундаментальным образом препятствует ликвидации дискриминации по половому признаку в США.

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Резюмируя, исследователи пришли к неутешительному для США выводу: годами Соединённые Штаты практиковали двойные стандарты о области защиты прав человека, культивируя внутри дискриминацию по различным признакам. США используют «права человека» как инструмент поддержания своей мировой гегемонии и вмешательства во внутренние дела других стран.

Всё, что осуществляют США в мире, противоречит ценностям прав человека, а это, в свою очередь, делает эту страну источником нарастающей нестабильности и главным нарушителем спокойствия в мире. США являются главной угрозой защиты прав человека и подрывают здоровое развитие международного дела защиты равенства и прав человека в мире, полагают китайские исследователи.

Отметим, что именно сторонники американского подхода к «защите прав человека и женщин от семейного насилия» пытаются навязать российскому обществу закон о «семейно-бытовом насилии».

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