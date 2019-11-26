Ханты-Мансийск, , 07:35 — REGNUM В Югре стало сенсационным возвращение в политику после четырёхлетнего перерыва экс-председателя думы Сургута Сергея Бондаренко в качестве помощника депутата Государственной думы РФ Евгения Маркова. Почему один из лидеров отделения партии «Единая Россия» в ХМАО перешёл в ЛДПР, он пояснил «СургутинформТВ».

Во-первых, как сообщил Бондаренко, он вернулся в политику в качестве заместителя председателя Совета депутатов ХМАО, ЯНАО и Тюменской области по законотворческой деятельности.

Во-вторых, в ЛДПР Бондаренко вступил ещё в 2018 году.

«Поменялись взгляды. Мы ведь не спрашиваем, почему распадаются семьи и кто-то уходит к кому-то другому. Но это вовсе не значит, что я попадаю в некую жуткую оппозицию, и теперь всё, конец всему — предатель. Нет. Обе партии парламентские, обе партии работают на благо России. Я думаю, там я более нужен, чем где-то в другом месте», — пояснил Сергей Бондаренко.

Сергей Бондаренко родился 21 апреля 1968 года в городе Речице Белорусской ССР. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2010 году получил диплом Академии труда и социальных отношений по специальности «менеджмент в социально-трудовой сфере». В Сургуте со школьных лет. Трудовую деятельность начал в 1986 году в производственном объединении «Сургутнефтегаз», где прошёл путь от оператора поддержания пластового давления до председателя профсоюзной организации аппарата управления. 13 марта 2011 года избран депутатом думы города Сургута и 25 марта возглавил местный парламент.

Отметим, что в выборах в думу Сургута шестого созыва в 2016 году Сергей Бондаренко не участвовал.