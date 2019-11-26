Абакан, , 07:22 — REGNUM В Хакасии разработан законопроект об очередном этапе реорганизации органов исполнительной власти. Как сообщили ИА REGNUM 26 ноября в республиканском правительстве, администрация главы Хакасии будет реорганизована в аппарат главы и правительства.

Согласно законопроекту, изменения претерпит и функционал данного органа исполнительной власти. Аппарату дополнительно передадут полномочия ряда других органов исполнительной власти, в том числе связанные с организацией госслужбы.

Реорганизацию планируют завершить весной 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам второго тура выборов в ноябре 2018 года главой Хакасии стал коммунист Валентин Коновалов.

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