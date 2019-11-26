Идлиб, Сирия, , 06:54 — REGNUM Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски». Об этом 25 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным российских военных, в начале ноября в город Сармада, удаленный на 30 километров от Идлиба, прибыли неизвестные лица. В колонне автомобилей были замечены три грузовика с емкостями, содержащими химикаты. Кроме того, прибывшие в город лица привезли с собой оборудование для видеосъемки, а также части боеприпасов, на которых была нанесена советская и российская маркировка. Боевики вербуют местных жителей для участия в постановочных видеозаписях. В ведомстве уточнили, что информация о готовящихся провокациях подтверждена из нескольких источников.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября директор «Фонда исследования проблем демократии» Максим Григорьев заявил, что сотрудники организации «Белые каски» участвуют в насильственном изъятии органов у жителей Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Асад заявил о связи смертей куратора «Белых касок» Ле Мезюрье и аль-Багдади