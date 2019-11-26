Москва, 26 ноября 2019, 06:50 — REGNUM Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин 25 ноября провёл встречу с участниками программы Стэндфордского российско-американского форума. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и возможным перспективам развития российско-американских отношений», — говорится в опубликованном сообщении.
Также Фомин ответил на вопросы, интересующие молодых людей из обеих стран.
Стэнфордский российско-американский форум (SURF) был создан студентами из МГУ им. Ломоносова и Стэнфорда в 2008 году. К настоящему времени число вузов — участников форума значительно расширилось.
С самых первых встреч участниками форума обсуждаются острые вопросы отношений двух стран, включающие энергетическую безопасность, расширение НАТО, финансовые кризисы, нераспространение оружия массового поражения.