Киев, , 06:42 — REGNUM Телефонный звонок украинского президента Владимира Зеленского в Москву потребовался для урегулирования ситуации с возвращёнными на Украину кораблями, сообщили 25 ноября в пресс-службе администрации президента Украины.

Отмечается, что во время звонка президенту России Владимиру Путину Зеленский «отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей».

«Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопрос о продолжении транзита российского газа и возможного возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

Киев настаивает на том, что корабли, участвовавшие в провокации в районе Керченского пролива осенью прошлого года, и задержанные погранслужбой ФСБ России, вернулись домой без части оборудования. При этом украинская сторона приняла эти корабли по документам, а их комплектность подтвердила видеозапись, предоставленная ФСБ.

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