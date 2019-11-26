Сеул, , 06:39 — REGNUM Южная Корея выразила КНДР протест в связи с учениями артиллерии, проведенными ранее северокорейской стороной, сообщает пресс-служба южнокорейского министерства обороны.

Сообщается, что соответствующие извещения были переданы Пхеньяну как в письменной форме, так и в устной — через регулярный сеанс связи. В ведомстве отмечают, что подобная деятельность КНДР является нарушением договоренностей о прекращении провокационной деятельности в приграничных территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября официальный представитель минобороны Республики Корея Чой Хён Су выразила решительный протест против военных учений КНДР на границе. Ранее сообщалось, что 23 ноября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил приграничные территории и призвал солдат создать «сплоченную систему», готовую дать отпор противнику в любой момент.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея призвала КНДР прекратить артобстрелы приграничных территорий