Москва, , 06:18 — REGNUM Россия и США в ближайшее время не наладят полноценный диалог из-за вынужденных ограничений в действиях американского президента Дональда Трампа, заявил 26 ноября российский дипломатический источник.

«У Трампа связаны руки, он ничего не может сделать», — цитирует РИА Новости собеседника.

По его словам, сегодня в Москве скептически относятся к перспективам проведения встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным, поскольку с каждой такой встречей ситуация «становится только хуже».

Напомним, последний раз Путин и Трамп встречались во время саммита G20 в Осаке (Япония). Российский президент тогда охарактеризовал беседу как «хорошую».

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