Сеул, , 05:45 — REGNUM Большинство жителей Южной Кореи (68,8%) не хотят увеличения оборонных расходов на содержание американских военных в своей стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого агентством RealMeter, сообщает 26 ноября телеканал KBS.

Отмечается, что требование США по увеличению расходов поддерживают лишь 22% южнокорейцев. В опросе приняли участие около тысячи человек.

Вашингтон требует от Сеула увеличить расходы на содержание военных баз с прошлого года. В 2019 году Южная Корея уже повысила объём взносов на 8,2% до 1,04 трлн вон ($915 млн). В 2020 году Соединённые Штаты хотят поднять оплату почти в пять раз — до $4,7 млрд.

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