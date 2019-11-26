Триполи, , 05:38 — REGNUM Меры по прекращению боевых действий, а также урегулированию конфликта в Ливии, стали темой встречи делегации американских чиновников и командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, 25 ноября сообщили в пресс-службы Госдепартамента США.

Встреча прошла 24 ноября. Американскую сторону представляли заместитель помощника госсекретаря США Мэттью Зайс, заместитель советника по национальной безопасности Виктория Коутс, посол США в Ливии Ричард Норланд и представители американского военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Африканское командование вооруженных сил США (АФРИКОМ) объявило о потере контроля над беспилотным летательным аппаратом в небе над Триполи.

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