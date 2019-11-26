Кемерово, , 05:33 — REGNUM Политолог Андрей Полухин «давно подозревал Кемерово в желании создать своё собственное государство». Таким образом он прокомментировал то, что администрация Кемеровской области будет называться администрацией правительства Кузбасса, а департаменты станут министерствами.

«Кемерово не только не видит область, Кузнецкую землю, не уважает её и не хочет знать, но и ещё также относится к Москве, федеральному центру, лелеет тайную надежду на создание своего не только государства, но и народа, — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года администрация Кузбасса будет переименована в администрацию правительства. Говорится в постановлении, подписанном губернатором региона Сергеем Цивилёвым.

Также Цивилёв решил переименовать безымянную территорию между станцией метро «Новокузнецкая» и представительством администрации области в Москве — в «Кузбасскую».

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