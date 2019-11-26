Тбилиси, , 05:23 — REGNUM Грузинская полиция применила водометы против протестующих в Тбилиси, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что полиция решила разогнать протестующих у Парламента Грузии и применила для этого водометы. Демонстранты, находящиеся возле входа в здание парламента, были вынуждены отступить и рассеяться. Как заявил один из оппозиционных политиков в Грузии Григорий Вашадзе, силовики также задержали нескольких человек, включая одного политика.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 ноября лидеры оппозиции Грузии заявили о намерениях провести всю ночь у здания парламента. Они также начали расставлять палатки на проезжей части проспекта Руставели, чтобы помешать открытию дорожного движения.

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