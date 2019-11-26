Вашингтон, 26 ноября 2019, 05:21 — REGNUM Просьба адвокатов президента США Дональда Трампа, которая состоит в приостановке расследования в отношении его доходов, удовлетворена Верховным судом США, 25 ноября сообщает газета Wall Street Journal.
Расследование было нацелено на раскрытие президентом налоговых деклараций. Этого требовали ряд нью-йоркских чиновников и представители Демократической партии в Конгрессе США. Решение высшего судебного органа увеличило вероятность полного пересмотра апелляции Трампа.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Верховный суд Калифорнии признал недействительным закон, обязывающий кандидатов на президентский пост раскрывать налоговые декларации перед участием в первичных выборах.
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