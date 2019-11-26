Москва, , 04:45 — REGNUM В ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский вёл себя как завхоз, заявил телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter.

«Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведёт себя как завхоз, а не как президент», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Владимиром Путиным поднял вопрос о возвращении «оборудования», которого якобы недостает на трех украинских кораблях, возвращенных Киеву.

Ранее, 20 ноября, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о якобы украденных с украинских кораблей унитазах и оборудовании. Однако 21 ноября ФСБ РФ опубликовала видеозапись процесса передачи катеров и буксира Киеву. На опубликованных кадрах отчетливо видно наличие унитазов, полотенец и даже аккуратно сложенной одежды.

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