Вашингтон, , 05:21 — REGNUM Деятельность по развитию стратегического партнерства обсудили президент США Дональд Трамп и премьер-министра Болгарии Бойко Борисов, 25 ноября сообщает пресс-служба Белом дома.

Стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере оборонных технологий, промышленности и энергетике. Для этого Соединенные Штаты планируют отправить команду специалистов в Болгарию. Власти США считают, что могут помочь болгарским партнерам в повышении энергетической безопасности Болгарии, предоставляя содействие в лицензировании и использовании американского ядерного топлива для АЭС в Козлодуе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и посол США в Греции Джеффри Пайетт обсудили диверсификацию поставок природного газа в Болгарию и Юго-Восточную Европу.

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