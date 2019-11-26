Никосия, , 03:26 — REGNUM Итоги неформальной встречи с лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем положительно воспринял президент Кипра Никос Анастасиадис. Об этом 25 ноября Анастасиадис заявил в эфире кипрского телевидения.

По словам президента, данная встреча является первым положительным шагом для возобновления переговоров по кипрскому конфликту. Анастасиадис особенно отметил совпадение его позиции с мнением Акынджи, а также намерение Гутерреша созвать неформальную встречу в формате «пять плюс ООН».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября папа римский Франциск объявил о планах посетить Кипр в 2020 году,

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