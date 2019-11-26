Ардатовский район, Нижегородская область, , 03:19 — REGNUM В Ардатовском районе Нижегородской области депутат одного из поселковых советов лишился мандата досрочно из-за утраты доверия. Супруга народного избранника два года назад стала участником долевого строительства, внеся крупную сумму на счёт застройщика, но в декларациях эта сделка отражена не была. При этом сумма, что была уплачена, больше, чем доход депутата и его супруги за три предшествующих года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Сделка с жилищным кооперативом была оформлена в 2017 году, её сумма — более 1,5 млн рублей. В декларации о доходах данные вложения отражены не были. Прокурор поверил доходы депутатской четы и выяснил, что сумма существенно выше трёхлетних поступлений. Нижегородский губернатор принял решение провести контроль за расходами депутата и информация о нарушении подтвердилась. На имя главы территории надзорная инстанция внесла представление, которое было удовлетворено. Мандата депутат лишился досрочно «в связи с утратой доверия».

Напомним, ранее свыше десятка депутатов одного из районов Татарии попали в число нарушителей антикоррупционного законодательства из-за своей «забывчивости». Они не указали в декларациях за 2018 год данные о банковских счетах. А до этого кукморский муниципальный чиновник «забыл» разом о почти двух десятках счетов и недвижимости своей второй половины. Прокурор во всех случаях внёс представление.

11 чиновников из Татарии наказали за забывчивость в декларациях о доходах