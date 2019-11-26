Вашингтон, , 03:16 — REGNUM Федеральный суд США приговорил гражданку Китая Чжан Юцьзин к восьми месяцам заключения за проникновение в резиденцию американского лидера Дональда Трампа в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что прокурор Роландо Гарсия настаивал на тюремном сроке в 18 месяцев.

«Совершенно очевидно, что она не заблудившийся турист. Она проникла с какой-то целью», — заявил Гарсия.

Гарсия не смог доказать какой-либо конкретный злой умысел китаянки, однако подчеркнул, что она проникла «не для того, чтобы сделать фото со знаменитостью». В итоге суд приговорил к восьми месяцам заключения, которые Чжан Юцьзин уже отбыла в ожидании приговора.

Как сообщало ИА REGNUM, Чжан Юцьзин задержали в Мар-а-Лаго 2 апреля 2019 года. При обыске у нее были обнаружены флеш-накопитель с вредоносным программным обеспечением, ноутбук, два жестких диска и два паспорта гражданина Китая. Тогда ФБР утверждало, что также у китаянки было обнаружено устройство для обнаружения скрытых видеокамер.

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