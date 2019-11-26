Кишинёв, , 02:56 — REGNUM Правительство Молдавии, сформированное президентом Игорем Додоном, намеренно открыть еще два пункта совместного молдавско-украинского контроля на границе Приднестровья с Украиной. Об этом заявил премьер Молдавии Ион Кику на встрече с украинским коллегой Алексеем Гончаруком, передает ИА REGNUM.

Кику также сказал, что Молдавия открыта для сотрудничества с Украиной в сфере региональной безопасности, экологической защиты реки Днестр, энергетическом и транспортном секторах. «Развитие партнерских отношений с Украиной — один из приоритетов правительства Молдавии», — добавил он.

Гончарук в ответ заверил молдавского коллегу в открытости Киева для диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года Молдавия и Украина приступили к осуществлению полномасштабного совместного погранично-таможенного контроля на пункте перехода «Кучурган — Первомайск» приднестровско-украинской границы.

Создание совместных пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) означает введение полной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.

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