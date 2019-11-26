Бухарест, , 02:44 — REGNUM Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис переизбрался на второй срок по итогам прошедших 24 ноября президентских выборов. Как сообщили ИА REGNUM в ЦИК Румынии, Йоханнис набрал 63,17% голосов, а его соперница, экс-премьер от Социал-демократической партии Виорика Дэнчилэ — 36,81%.

Интересно, что на участках за рубежом победа Йоханниса была еще более убедительной — там он набрал 93,96% голосов. В Молдавии в выборах президента Румынии приняло участие рекордное число румынских граждан — более 52 тысячи человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Румынии лидирует на выборах после обработки 70% голосов