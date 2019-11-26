Нью-Йорк, США, , 02:40 — REGNUM Возможность проведения неформальной встречи по кипрской проблеме в формате «пять плюс ООН» обязался проработать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба ООН.

Этот вопрос Гутерреш собирается обсудить с лидерами турок-киприотов и греков-киприотов, а также с властями стран-гарантов — Греции, Турции и Великобритании.

Напомним, 25 ноября в Берлине прошла неформальная встреча Антониу Гутерреша с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи.

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