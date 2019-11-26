Исламабад, , 09:37 — REGNUM 25 ноября дирекция Национального бюро отчетности Пакистана (борется с коррупцией) в Лахоре (провинция Панджаб) распорядилась «заморозить» все доходы политического клана Шарифов от многочисленных предприятий.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, 25 ноября были заморожены доходы от сельскохозяйственных предприятий Шарифов, таких как молочные и птицефермы, сахарные заводы, а также от завода по производству пластика.

Ранее Национальное бюро отчетности Пакистана заморозило все банковские счета, принадлежащие Шехбазу Шарифу (лидер оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз))», его сыну Хамзе и двум женам политика. Шарифов обвиняют в коррупционных преступлениях и мошенничестве.