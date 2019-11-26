Нью-Йорк, США, , 02:27 — REGNUM Медиамагнат Майкл Блумберг пытается привлечь избирателей на свою сторону за счет огромных расходов на предвыборную кампанию, утверждает американский сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на встрече со своими сторонниками, сообщает агентство Reuters.

«Блумберг рассуждает о демократии в 2020 году, однако ему не нужны люди, ему нужны только мешки денег», — заявила она.

Уоррен подчеркнула, что в случае победы Блумберга на президентских выборах в США в 2020 году, победит и его точка зрения на демократию.

«Тогда вопрос будет стоять так: кого из миллиардеров мы сможем вынести», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг выделил не менее $30 млн на свою предвыборную рекламу всего за одну неделю трансляций. Отмечалось, что его кампания должна охватить аудиторию в более чем 20 штатах. Ранее Блумберг заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в США в 2020 году.

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