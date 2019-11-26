Калининград, , 02:23 — REGNUM Говоря об ответственности Белоруссии за Калининградскую область, президент Александр Лукашенко не имел ввиду «ничего плохого», заявил 25 ноября РБК глава российского региона Антон Алиханов.

«Ничего плохого Александр Григорьевич не имел в виду. Достаточно большое количество белорусов в свое время переезжали жить и работать в Калининград, сейчас у нас хорошие связи и на человеческом уровне, и на уровне предпринимателей», — объяснил губернатор.

Он добавил, что в определенном смысле Белоруссия тоже «наша» поскольку два народа являются братскими и не называют друг друга чужими. Кроме того, последние два года сотрудничества показали рост товарооборота во многих отраслях, в том числе в автомобильной промышленности.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что во время встречи в Минске Лукашенко назвал Калининградскую область «своей» и заявил о большей ответственности Белоруссии за этот регион, чем у России.

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