Подгорица, , 09:36 — REGNUM Черногория полностью привержена ключевым принципам политики НАТО, заявил министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович в Брюсселе на встрече глав МИД стран-членов альянса, пишет черногорское новостное агентство RCTG 25 ноября.

Как говорится в сообщении министерства, на встрече был произведён обмен мнениями по наиболее важным вопросам евроатлантической безопасности в рамках подготовки к саммиту НАТО, который состоится 3 и 4 декабря в Лондоне.

«В ходе рабочей сессии затрагивались политика проектирования стабильности, ситуация в Черном море, Средиземноморье и Балтийском море, а также борьба с терроризмом», — говорится в заявлении. Срджан Дарманович представил позицию Черногории в отношении актуальных вопросов, имеющих важное значение для функционирования НАТО и безопасности в североатлантическом регионе и за его пределами.

«Он отметил широкую поддержку ключевых принципов политики НАТО — сдерживания и обороны, а также проектирование стабильности с помощью ВС Черногории при проведении военных миссий и операций альянса», — заявили в МИД Черногории.

Глава черногорской дипломатии также указал на важность повышения осведомленности в отношении гибридных угроз и необходимость укрепления потенциала союзников и партнеров.