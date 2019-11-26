Исламабад, , 09:34 — REGNUM 25 ноября председатель оппозиционной «Народной партии Пакистана» Билавал Бхутто-Зардари заявил, что его отца, экс-президента страны Асифа Али Зардари могут освободить из-под стражи по состоянию здоровья.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Билавал Бхутто-Зардари заявил, что его отец, «чувствует себя плохо», поэтому правительство может разрешить ему выйти из следственного изолятора под залог для прохождения лечения. Лидер «Народной партии» в очередной раз подчеркнул, что все обвинения против его отца ложные, а сам он ни в чем не виновен.

Напомним, что ранее в схожей ситуации экс-премьер и председатель оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз) Наваз Шариф был отпущен под залог из тюрьмы, где он отбывал срок по коррупционному делу, для прохождения лечения. Шариф страдает от проблем с почками и сердечно-сосудистой системой.