Подгорица, , 09:31 — REGNUM Продолжается враждебное отношение нынешней коалиционной власти Черногории к сербскому народу, сообщил Сербский национальный совет, пишет черногорское новостное агентство RCTG 25 ноября.

«Государственные учреждения отказали сербским организациям в прописанных в Конституции гарантиях при распределении средств для сохранения идентичности и самобытности. Сербские СМИ — сербское телевидение, сербское радио, сербская газета, сербский портал и сербский литературный кооператив находятся под угрозой запрета, а проведение запланированных мероприятий по сохранению идентичности на предстоящий период ставится под сомнение», — говорится в сообщении.

В Сербском национальном совете отметили, что о враждебных действиях правительства Черногории по отношению к сербскому народу они уже проинформировали посольство Сербской Республики в Черногории.

«На внеочередной сессии Сербского национального совета будет проведено срочное повторное рассмотрение дела Министерством иностранных дел Сербии, проверка аргументации о неприемлемой дискриминации и разъяснение причин», — заявили представители Сербского национального совета.