Монреаль, Канада, , 01:49 — REGNUM Вместе с отстранением российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под флагом и гимном России может быть введён другой запрет — на посещение Олимпийских и Паралимпийских игры игр российскими чиновниками. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В соответствии с рекомендацией комитета по соответствию WADA, ограничение будет действовать в течение четырёх лет в отношении всех крупных турниров и чемпионатов мира, которые проводят организации, подписавшие Всемирный антидопинговый кодекс. Этот же запрет будет касаться руководящего состава Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что исполнительному комитету WADA рекомендовано отстранить российских спортсменов от соревнований на четыре года. Они не смогут выступать на соревнованиях под флагом и гимном России. Окончательное решение по этому вопросу исполком WADA планирует принять 9 декабря.

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