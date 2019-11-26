Загреб, , 12:26 — REGNUM «Переговоры с правительством провалились. Но мы проведём новые переговоры. Позже вы узнаете, когда именно. Лучше всего ничего не говорить, чтобы не вселять ложных надежд», — заявил глава хорватских профсоюзов учителей Бранимир Михалинец после того, как представители профсоюза вышли из здания правительства Хорватии. Он также заявил, что забастовка продолжается, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 25 ноября.

Школьные профсоюзы ненадолго вышли из переговоров с представителями правительства для проведения взаимных консультаций. Из неофициальных источников выяснилось, что им не предложили ничего нового, и что ни разу не был поднят вопрос о повышении коэффициентов по зарплатам в сфере образования на 6,11%. Встреча профсоюзных представителей с генеральным директором канцелярии премьер-министра Звонком Фрком Петешичем также не увенчалась успехом.

Профсоюзы заявляют, что эта встреча носила скорее консультативный характер, нежели переговорный, потому что Фрка Петешич не имеет полномочий обсуждать смену коэффициентов. «Предложение, выдвинутое нам правительством, — ничтожно», — заявила журналистам глава профсоюзов учителей Ана Душкан и добавила, что обсуждаются только надбавки к зарплатам.