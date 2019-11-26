Багдад, , 01:37 — REGNUM Силы безопасности Ирака открыли огонь по протестующим в ряде иракских городов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции.

Сообщается, что в результате этого погибли девять человек от полученных огнестрельных ранений. Отмечается, что также пострадали десятки участников протестных демонстраций. Агентство отмечает, что таким образом за все время протестов с начала октября в Ираке были убиты 339 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября иракское агентство INA со ссылкой на данные минздрава Ирака сообщило, что общее число погибших в результате массовых протестов в стране составило более 110 человек. Отмечалось, что в это число входят как протестующие, так и погибшие в результате столкновений силовики.

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