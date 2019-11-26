Вашингтон, , 01:30 — REGNUM Турция якобы пересекла красную линию, приступив к испытаниям радаров российских зенитных ракетных систем С-400, заявил 25 ноября американский сенатор Кристофер Ван Холлен на своей странице в Twitter.

По словам члена Сената Конгресса США, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «показал нос» своему американскому коллеге Дональду Трампу всего через две недели после визита в Белый дом.

«Существующее законодательство требует от Трампа ввести санкции», — сообщил Ван Холлен.

Напомним, военные Турции приступили к тестированию радиолокационных систем С-400 накануне. В ходе мероприятий они проверят, как налаживается связь между зенитными ракетными системами С-400 и самолётами.

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