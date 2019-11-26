Лима, , 01:25 — REGNUM Решение освободить из-под предварительного заключения экс-кандидата в президенты страны, дочь экс-президента Перу Кейко Фухимори, принял Конституционный суд республики. Об этом 25 ноября заявил председатель суда Эрнесто Блюм, сообщает агентство RPP Noticias.

Блюм уточнил, что Конституционный суд не может выносить решений по существу дела и поэтому Фухимори после освобождения ожидает другой суд.

Напомним, Кейко Фухимори, которая была кандидатом на выборах президента Перу и является лидером одной из крупнейших перуанских партий «Народная сила», подозревается в отмывании денег. Политик была заключена под стражу в октябре 2018 года. Срок предварительного содержания Фухимори должен был закончится в апреле 2020 года.