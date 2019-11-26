Загреб, , 09:23 — REGNUM Потенциальный кандидат в президенты Хорватии Мислов Колакушич посетил стенд на площади Корицу, на котором собираются подписи в поддержку его кандидатуры, и заявил, что всему хорватскому обществу нужны перезагрузка и всеобъемлющие реформы, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 25 ноября.

Мислов Колакушич отметил, что необходимо сократить государственную номенклатуру и укрепить экономику. «Хорватия находится в чрезвычайно сложной экономической ситуации. Часть граждан это понимает, часть граждан этого не понимает», — подчеркнул он.

Он также выразил поддержку учителям, участвующим в забастовке, отметив, что большинство забастовок проходят в самых развитых странах, где люди выражают свою позицию, а затем политики принимают во внимание их мнение. «Потому что политику нелегко выйти на улицу, если против него протестуют граждане», — отметил он. Местные политики, утверждает он, вогнали страну в пропасть, веселились, гуляли, и никто их не критиковал. Учителей, по его словам, больше всего возмущает то, что «кто-то работает очень много за гораздо меньшие деньги, чем те, кто ничего не делает».