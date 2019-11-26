26 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

История конфликта вокруг закупки турками российских комплексов ПВО С-400 «Триумф» подспудно наводит на мысль, что история Североатлантического альянса действительно закончилась

Александр Запольскис, , 01:25 — REGNUM История конфликта вокруг закупки турками российских комплексов ПВО С-400 «Триумф» подспудно наводит на мысль, что история Североатлантического альянса действительно закончилась.

С-400 «Триумф» Антон Привальский © ИА Красная Весна

Формально внешние атрибуты военный блок еще сохраняет. Его глава делает какие-то публичные заявления. Его сводные батальоны показательно несут оборону Восточного вала в Прибалтике. Его самолеты осуществляют патрулирование северного фаса зоны ответственности. Но фактически НАТО только что окончательно умерло.

Турция не просто приобрела четыре дивизиона российских «Триумфов». Лидеру блока — Соединенным Штатам — не удалось Анкару ни принудить от контракта отказаться, ни просто запереть поступившее железо в самом дальнем и редко посещаемом ангаре.

Портал Avia.Pro опубликовал любопытные фотографии. На них отчетливо видна позиция развернутой батареи С-400. Точной географической привязки не приводится, однако источники говорят, что фото сделано недалеко от турецко-сирийской границы. Хорошо видно, что входящие в состав комплексы РЛС, включая высотный, находятся в полностью рабочем состоянии.

И что еще важно, над контролируемым батареей позиционным районом ПВО зафиксирована повышенная летная активность. Как турецких ВВС, так и машин неустановленной национальной принадлежности. Например, говорится об F-18, которые на вооружении Турции отсутствуют.

Судя по всему, слова директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева о турецком намерении вывести купленные четыре дивизиона С-400 на полноценное боевое дежурство, полностью подтверждаются. В настоящий момент материальная часть развернута и передана в опытную эксплуатацию для ее полного освоения личным составом.

Также, пусть и менее наглядно, получают подтверждение предположения о том, что российские комплексы не будут включены в единую информационно-боевую систему ПВО НАТО. Как заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, Анкара намерена использовать их в автономном режиме.

С-400 «Триумф» © ИА REGNUM

Таким образом, хотя утечки информации о возможностях комплекса полностью исключить нельзя, тем не менее, говорить о том, что теперь НАТО получило возможность разобрать его на винтики, чтобы научиться ему эффективно противостоять, — неуместно.

Но примечательнее всего сам факт появления обособленного модуля в системе ПВО Альянса в стране, являющейся сегодня ключевым элементом военной силы НАТО в Европе. По крайней мере, в части численности, боевого опыта и уровня технического оснащения сухопутных вооруженных сил.

Кстати, ряд источников упоминает, что четыре F-35 турки таки сумели получить. А значит, способность их перехвата с помощью С-400 они протестируют непременно. Если это соответствует действительности, то, скорее всего, эта информация неизбежно дойдет и до российского производителя…

В этом случае я совсем не удивлюсь, если Москва допустит, как со «Статусом», безусловно, случайную утечку сведений. С одной стороны, намекая на возможности самого «Прометея», с другой — вынуждая американские власти бурно реагировать на «предательство союзника» в условиях крайне узкого выбора вариантов, сводящихся в основном к его исключению из Альянса. При этом не сделать это Вашингтон уже не сможет.

Но пока все сказанное выше является исключительно набором умозрительных допущений, которые могут произойти, а могут и не случиться. Точно на данный момент известно лишь одно — турки С-400 к постановке на боевое дежурство уже в первом квартале 2020 года очень активно готовят. Все американские попытки это дело предотвратить успеха не имеют.