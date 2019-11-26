Киев, , 00:49 — REGNUM На подконтрольной Киеву территории Донбасса состоялись учения танковых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба сухопутных войск ВСУ.

Учения проводились с целью поддержания высокой боевой готовности подразделений, входящих в резерв объединенных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября на Украине в военном учебном центре «Десна» прошли испытания бронеавтомобилей «Козак-2M1» и «Варта-Новатор».

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