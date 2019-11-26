Лима, 26 ноября 2019, 09:26 — REGNUM Конституционный суд Перу постановил освободить из-под стражи лидера неолиберальной партии «Народная сила» Кейко Фухимори, находившуюся в предварительном заключении более года. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
Фухимори находилась в тюрьме по обвинению в противодействии расследованию отмывания средств. Несколько крупных предпринимателей признались, что в 2016 году они незаконно профинансировали президентскую кампанию Фухимори на 5 млн долларов.
Конституционный суд оказался единственной судебной инстанцией, удовлетворившей прошение Фухимори об освобождении.