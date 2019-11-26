Пенза, , 00:17 — REGNUM В Пензенской области к 18-летию «Единой России» стартовала неделя личных приемов граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

Так, 25 ноября личные приемы жителей регионы провели представители партии в Никольском, Кузнецком, Башмаковском, Неверкинском районах области, а также в Ленинском и Октябрьсокм районах Пензы.

В частности, в Ленинском местном отделении прием вел депутат гордумы Пензы Валерий Савельев. Одними из главных тем обсуждения депутата и жителей округа стали вопросы о выгуле собак и распития спиртных напитков на детских площадках. Жителей Октябрьского района принял замглавы местного отделения Виктор Ульянов, граждане обратились с вопросами образования и благоустройства района.

Жителей районов волнуют проблемы ЖКХ, неустойчивая мобильная связь, высокий тариф за вывоз твердых коммунальных отходов. Также они просили решить вопрос замены электрических столбов в населенных пунктах.

В ходе недели приемов с жителями Пензенской области встретятся губернатор Иван Белозерцев, секретарь регионального отделения партии Валерий Лидин, депутаты фракций «Единая Россия» в Государственной Думе, Законодательном собрании области и гордуме Пензы.

ИА REGNUM напоминает, в 2013 году представители «Единой России» во многих регионах страны провели первый единый день приема граждан. Тогда к единороссам со своими проблемами пришли 22 тыс. человек. С 2014 года были организованы дополнительные площадки для приемов.

По итогам 2018 года партийцы приняли более 430 тыс. граждан.