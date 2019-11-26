Варшава, , 09:17 — REGNUM 25 ноября будущий председатель Евросовета Чарльз Мишель сообщил, что на следующий день посетит Варшаву для участия во встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Его слова передает польское новостное агентство PAP.

«Встреча с премьер-министром Матеушем Моравецким даст возможность углубить наши отношения», — заявляет Чарльз Мишель.

Будущий председатель Евросовета встретится с главой польского правительства в рамках своего турне по Европе. Хотя официально он вступит в должность 1 декабря, он уже успел посетить Берлин, Париж, Рим, Прагу и Дублин.

Чарльз Мишель уже знаком с главами государств и правительств всех европейских государств, так как он сам, еще будучи премьер-министром Бельгии, на протяжении пяти лет принимал участие в саммитах, проводимых под эгидой Евросоюза.