Исламабад, , 09:07 — REGNUM 25 ноября Верховный суд Пакистана объявил, что рассмотрит петицию против продления на три года срока полномочий начальника штаба сухопутных войск генерала Камара Джаведа Баджвы.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, петицию в высшую судебную инстанцию подала группа адвокатов из Ассоциации юристов Пакистана во главе с Риязом Ханифом Рахи. Дело, имеющее такую большую значимость для всей страны, будет рассматривать лично председатель Верховного суда Асиф Саид Хоса.

Напомним, что в августе премьер-министр Пакистана Имран Хан одобрил продление срока полномочий главы пакистанских военных еще на три года. Ряд общественных деятелей усмотрели в этом угрозу конституционным основам страны, учитывая важнейшую роль, которую армия играет в госуправлении.