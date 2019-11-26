Исламабад, , 09:10 — REGNUM Министр внутренних дел Пакистана Иджаз Ахмад Шах заявил, что бывший премьер-министр страны Наваз Шариф «не выглядел тяжело больным», когда уезжал на лечение в Великобританию.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр отметил «различие» между тем, что написано в медицинских справках и отчетах о состоянии Наваза Шарифа, и его реальным поведением во время отлета за границу. Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан поделился с журналистами, что «когда увидел Наваза Шарифа, задался вопросом: неужели ему полегчало как только он увидел самолет до Лондона?».

Напомним, что экс-премьер и председатель оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз) Наваз Шариф был отпущен под залог из тюрьмы, где он отбывал срок по коррупционному делу, для прохождения лечения. Шариф страдает от проблем с почками и сердечно-сосудистой системой.