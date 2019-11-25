Киев, , 23:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поднял вопрос возвращения «оборудования», недостающего на трёх украинских военных кораблях, возвращённых Киеву несколько дней назад.

Об этом 25 ноября сообщается на странице Офиса президента Украины в Facebook.

По утверждению Офиса украинского президента, «Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил об «угробленных россиянами возвращенных Украине бронекатерах «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу» со снятыми плафонами, розетками и унитазами».

После этого Зеленский заявил, что обязательно обратится к властям России и будет добиваться возвращения всего, чего на них не хватает.

21 ноября ЦОС ФСБ России опубликовал видеозапись процесса передачи украинской стороне двух военных катеров и буксира, в ходе которого представители украинской стороны никаких претензий о состоянии судов не высказывают.

Видеозапись демонстрирует даже наличие на украинских кораблях унитазов, полотенец и аккуратно сложенной одежды.

С украинских военных кораблей были изъяты боеприпасы, стрелковое оружие и навигационное оборудование, относящиеся к вещественным доказательствам грубого нарушения границы РФ, по факту которого идёт судебный процесс.

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