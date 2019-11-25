Дамаск, , 23:21 — REGNUM Неопознанные военные самолеты нанесли удары в районе города Эль-Баб на севере Сирийской Арабской Республики. Об этом передает радиостанция Sham FM.

По данным радиостанции, авиаудары были нанесены, предположительно, самолетами американской коалиции. Были атакованы деревни в окрестностях города Эль-Баб, которые контролируют протурецкие военизированные группировки.

Ливанский телеканал al-Mayadeen также сообщил, что «неизвестные самолеты» произвели авиаудары по северо-востоку сирийской провинции Алеппо. При этом утверждается, что удары были нанесены по нефтеперерабатывающим предприятиям.