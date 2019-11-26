Додома, , 09:33 — REGNUM Министр региональной администрации и местного самоуправления Танзании (Tamisemi) Селемани Джафо объявил, что по результатам выборов в местные органы власти правящая партия «Чама ча Мапиндузи» (с суахили Chama cha Mapinduzi — Революционная партия Танзании) получила большинство голосов в 12 260 деревнях, 4263 городских районах, 63 970 пригородных районах.

По информации танзанийского новостного издания Nipashe, Джафо сделал данное заявление 25 ноября 2019 года, выступая перед журналистами в городе Додоме по вопросу проведения выборов в местные органы власти, которые состоялись 24 ноября в части областей страны.

«Чадема (прим. CHADEMA (с суахили Сhama cha demokrasia na maendeleo) — Партия демократии и развития, является оппозиционной) смогла получить одно место в деревенских советах, не получила ни одного места в советах городских районов, однако партии удалось получить 19 мест в советы при пригородных районах», — добавил министр Селемани Джафо.

По словам министра, оппозиционная партия «Объединенный гражданский фронт» (CUF) получила лишь одно место в деревенском совете, два места в совете при городском районе.

Напомним, что на данных выборах часть оппозиционных партий в стране объявила об отказе участвовать в голосовании, заявив о неравенстве между участниками.