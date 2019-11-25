Москва, , 23:06 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба президента России.

Звонок состоялся по инициативе украинской стороны. Зеленский хотел обсудить с Путины предстоящую встречу в «нормандском формате», которая запланирована на 9 декабря в Париже.

Также лидеры двух стран обсудили ситуацию с передачей Украине трех военных кораблей, которые российские пограничники арестовали год назад при попытке прорыва через российский Керченский пролив.

Кроме того главы России и Украины обсудили гаховые проблемы, в частности, вопрос продолжения транзита российского газа и возможного возобновления прямых поставок российского газа на Украину.