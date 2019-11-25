Хмеймим, Сирия, , 23:01 — REGNUM На территории сирийской провинции Хасеке проведено совместное российско-турецкое патрулирование границы, сообщил 25 ноября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Совместное российско-турецкое патрулирование зоны безопасности у сирийско-турецкой границы Msb.gov.tr

При этом начальник Центра отметил, что патруль с воздуха был прикрыт вертолётами ВКС России.

«Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейрун-Ага — Делави-Кара в провинции Хасеке. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России», — сказал Юрий Боренков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник российского Центра рассказал о наземном и воздушном патрулировании российской военной полиции на территории сирийских провинций Ракка и Алеппо.

Напомним, Россия и Турция 22 октября в Сочи подписали меморандум о взаимопонимании, позволивший остановить турецкую военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Одним из условий меморандума является отвод курдских вооруженных отрядов от границы с Турцией. Патрулирование призвано обеспечить их отвод на 30 км от сирийско-турецкой границы.

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