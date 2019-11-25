Москва, 25 ноября 2019, 22:59 — REGNUM За девять месяцев 2019 года российское гражданство получили 30 358 таджикистанцев. Такую статистику приводит министерство внутренних дел Российской Федерации.
Отметим, что за этот же период 2018 года паспорт гражданина РФ получили 24 892 таджикистанца.
Как следует из официальной статистики, в 2019 году в период с января по сентябрь российское гражданство получили 284 982 человека, что на 48%, чем годом ранее. Среди стран, граждане которых предпочли стать гражданами России Украина — 146 135 человек. В основном это количество приходится на жителей Донбасса, полагают эксперты.
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