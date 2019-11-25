Екатеринбург, , 23:00 — REGNUM У настоятеля Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова) обнаружили неафишируемые скиты в Свердловской области. Об этом сообщает портал «66.ру».

Комплексы сооружений расположены на значительном отдалении от населённых пунктов региона. Ближайший из скитов находится в бывшей деревне Новосёлово (входила в состав Махнёвского муниципального образования). Кроме того, «следы» Сергия нашли в Кыртомской пустыни — там построен храм и несколько построек.

В скитах живут, в основном, монахи и монахини, описывают журналисты.

Также было обнаружено, что православная журналистка Раиса Ильина уже просила свердловского прокурора и главу свердловского ГУВД в 2013 году обратить внимание на поселения схиигумена Сергия.

«Мне известно, что Романов и его сообщники организовали несколько «тайных скитов», которые являлись и являются тайной даже для нынешнего митрополита. <…> В них, как правило, и содержатся люди, которых разыскивают родственники», — указано в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, схиигумена Сергия часто называют духовником депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. 20 августа 2019 года Поклонская лично приезжала к Сергию, чтобы вернуть перстень Николая II и записать совместное видеообращение. Тем не менее депутат отрицает тот факт, что схиигумен является её духовником.

Также православного деятеля называют «главой царебожников», которые считают Николая II мессией.

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